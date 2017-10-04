Бахматюк, Фірташ, Лагун, Жеваго і Клімов заборгували Нацбанку 37,5 млрд грн, - Гонтарєва
"На початку моєї каденції в Національному банку заборгованість з рефінансування банків становила 111,7 млрд гривень На сьогодні цей показник у платоспроможних банків становить 15,2 млрд, з яких 14,4 млрд припадають на державний Приватбанк і 0,5 млрд гривень. - на Укргазбанк", - повідомила Гонтарєва на прес-конференції в понеділок, інформує LB.ua.
Загальна заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком на сьогодні становить 45,2 млрд гривень. Більшість цих коштів припадає на "Надр", "Фінансова ініціатива", VAB Банк, "Дельта", "Фінанси і кредит", Імексбанк.
"Банк "Надра", Дмитро Фірташ, винен Національному банку 9,8 млрд гривень Олег Бахматюк по кредитах двох своїх банків "Фінансова Ініціатива "і VAB Банку - понад 10 млрд гривень. Наступний герой - .. Микола Лагун винен по кредитах "Дельта банку" 8 млрд гривень Костянтин Жеваго і його банк "Фінанси і кредит" винні Національному банку 6,3 млрд гривень Леонід Клімов, -. до сих пір сидить народним депутатом і входить до комітету банківської справи, - 3,4 млрд гривень за кредитами Імексбанк", - повідомила Гонтарєва.
Більшість цих кредитів видавалися з 2008 року під неякісні застави. З середини 2014 року Нацбанк значно посилив вимоги для видачі рефінансування, і Гонтарева підкреслює, що може відзвітувати за кожну гривню, яку видавала її команда.
Нагадаємо, сьогодні глава Національного банку України Валерія Гонтарєва написала заяву про відставку.
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