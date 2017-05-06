Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ розірвали дипломатичні відносини з Катаром
Бахрейн закриє транспортне, морське і повітряне сполучення з Катаром протягом 24 годин, а громадянам цієї країни дається 14 днів на те, щоб покинути Бахрейн, повідомляє Reuters.
Крім того, всім дипломатам Катару дається 48 годин на повернення на батьківщину, зазначає Al Arabiya.
Катар звинувачується в ескалації напруженості в ЗМІ і фінансуванні збройних терористичних угруповань, що може загрожувати безпеці Бахрейну. У Манамі (столиця Бахрейну) такі дії визнали "грубим порушенням міжнародного права, не рахуючись з моральними цінностями і принципами добросусідства".
Слідом за Бахрейном дипломатичні відносини з Катаром розірвала і Саудівська Аравія, яка прийме точно такі ж заходи щодо Катару, як і Бахрейн. До них приєднався Єгипет, а потім і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), відзначає Reuters. Каїр розриває дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши країну у підтримці терористичних угруповань. Єгипет закриває свої порти та аеропорти для транспорту Катару.
ОАЕ звинуватили Катар в "підтримці і фінансуванні терористів, екстремістів і сектантських організацій". Абу-Дабі закриває повідомлення з Катаром і дає дипломатам країни 48 годин на повернення на батьківщину.
Нагадаємо, що ісламська військова коаліція (до неї входять Єгипет, Бахрейн, ОАЕ та інші країни) під проводом Ер-Ріяду припинила участь Катару в операції проти "Ісламської держави".
Нещодавно президент США Дональд Трамп взяв участь у церемонії підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.
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