Бакуліна викликали на допит у Генпрокуратуру
Згідно із викликом, Бакулін о 10:00 5 квітня має прийти в кабінет до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Лукащука С, - йдеться у повістці, опублікованій на сайті ГПУ.
Євген Бакулін — депутат від "Опозиційного блоку", за часів Віктора Януковича очолював державну компанію НАК Нафтогаз України.
Нагадаємо, Верховна Рада у четвер надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата із фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, якого підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.
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