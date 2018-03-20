Бакуліна викликали на допит у Генпрокуратуру

Генеральна прокуратура України викликала депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна на допит.

Згідно із викликом, Бакулін о 10:00 5 квітня має прийти в кабінет до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Лукащука С, - йдеться у повістці, опублікованій на сайті ГПУ.

Євген Бакулін — депутат від "Опозиційного блоку", за часів Віктора Януковича очолював державну компанію НАК Нафтогаз України.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата із фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, якого підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.