Бакуліну дали виписку в московській лікарні

Лікарі кажуть, що Бакулін не в стаціонарі, тому може приїхати в Україну

Народний депутат України з фракції "Опозиційний блок" Євген Бакулін, з якого Верховна Рада може зняти недоторканність, передав регламентному комітету довідку з Інституту ім. М.Скліфосовського в Москві.

"Із тих матеріалів, які ми побачили... виписка з лікарні Скліфосовського з Москви, де чітко зазначено - навіть лікарі дали діагноз (висновок - ред.), що людина може брати участь, тобто приїхати в Україну, що він не в стаціонарі, що він потрапив (до лікарні - ред.), побув один день, його виписали", - розповів нардеп Дмитро Лубінець (фракція "Блок Петра Порошенка") на засіданні регламентного комітету, передає "Інтерфакс-Україна".

"Навіть у Москві роблять усе, щоб у пана Бакуліна була можливість приїхати в Україну", - додав Лубінець.

Водночас він зазначив, що вперше регламентний комітет зіткнувся з тим, що народний депутат, на якого генпрокурор вніс подання, не бажає приходити на засідання профільного комітету.

У свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко уточнив, що Бакулін давно перебуває за межами України.

"Наскільки я знаю, він покинув територію України кілька років тому. Причому весь час будучи народним депутатом", - повідомив генпрокурор.

Він також розповів, що передавав через народних депутатів фракції "Опозиційний блок", зокрема через керівництво фракції, пропозицію Бакуліну прибути для роботи зі слідством. Проте, за словами генпрокурора, відповідь була завжди однакова: "Він або зайнятий, або хворіє".

"Де він зайнятий і де він хворіє - нам не повідомляє ні керівництво фракції, ні адвокати самого Бакуліна. Я розцінюю це як спробу уникнути відповідальності, переховуватися від слідства, і насамперед тому я сьогодні просив притягнути його не лише до кримінальної відповідальності, а й до затримання та арешту", - сказав Луценко.

Як відомо, ГПУ просила Верховну Раду зняти депутатську недоторканність з Бакуліна, оскільки його підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Євген Бакулін, з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації Віктора Януковича та вчиненні злочинів проти власності та у сфері службової діяльності", - заявив генпрокурор Юрій Луценко, зачитуючи подання на нардепа.

Сьогодні ж Комітет з питань регламенту та організації роботи ВРУ визнав законними подання генпрокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.