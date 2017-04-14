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Мешканцям Балаклії дадуть гроші на нове житло

Відновленню не підлягають чотири багатоквартирні будинки та два приватних будинки
Мешканцям Балаклії Харківської області, чиї помешкання було зруйновано внаслідок пожежі у ніч проти 23 березня, нададуть кошти на придбання нового житла.
Мешканцям Балаклії дадуть гроші на нове житло Фото:facebook.com/MNS.GOV.UA

Відповідну інформацію на брифінгу сказав голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський, повідомляє "Укрінформ".

"Ми зараз готуємо відповідні документи на Кабінет міністрів щодо відшкодування вартості пошкоджень, щоб люди могли придбати собі житло. Буде виданий фінансовий ресурс, щоб люди придбали житло. Вільного житлового фонду в Балаклії немає", - зазначив Масельський.

За його словами, відновленню не підлягають чотири багатоквартирні будинки та два приватних будинки: "В цілому, в цих будівлях проживало 27 родин".

Зараз, пояснили в РДА, до відновлення пошкоджених будівель залучені 16 підрядних організацій з Харківської області, працюють до 500 будівельників: "Станом на 13 квітня уже відновлено 60% покрівель та вставлені 62% вибитих вікон. Відновити пошкоджені покрівлі планується до Великодня, а до 1 травня - вставити всі нові вікна".

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.

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14 04 2017 22:16
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