Бальчун обіцяє, що квитки на "Інтерсіті" до Перемишля можна буде купити онлайн в червні

Для запровадження онлайн-продажу квитків до Перемишля потрібно було вирішити чимало технічних питань

Квитки на швидкісний поїзд №705/33013, який курсує з Києва до Перемишля, вже з середини червня можна буде придбати онлайн.

Про це заявив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун, повідомляє сайт товариства.

"Ми інтенсивно опрацювали це з польською стороною. Питання було не тільки з нашого боку, а треба було інтегрувати дві комп’ютерні системи та врахувати часову різницю", - повідомив Войцех Бальчун.

Зі слів Бальчуна, для запровадження онлайн-продажу квитків до Перемишля потрібно було вирішити чимало технічних питань.

"Я впевнений, що в середині червня вже цей проект стартує", - підкреслив він.

Також сайт інформує, що у найближчі тижні "Укрзалізниця" встановить на вокзалі в Києві перші термінали самообслуговування для придбання квитків.

Нагадаємо, що новий потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн.