Бальчун обіцяє, що квитки на "Інтерсіті" до Перемишля можна буде купити онлайн в червні
Про це заявив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун, повідомляє сайт товариства.
"Ми інтенсивно опрацювали це з польською стороною. Питання було не тільки з нашого боку, а треба було інтегрувати дві комп’ютерні системи та врахувати часову різницю", - повідомив Войцех Бальчун.
Зі слів Бальчуна, для запровадження онлайн-продажу квитків до Перемишля потрібно було вирішити чимало технічних питань.
"Я впевнений, що в середині червня вже цей проект стартує", - підкреслив він.
Також сайт інформує, що у найближчі тижні "Укрзалізниця" встановить на вокзалі в Києві перші термінали самообслуговування для придбання квитків.
Нагадаємо, що новий потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.
Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн.
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