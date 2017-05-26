Бальчун планує перетворити вокзали у торгові центри
"Зараз ми чекаємо рішення уряду, яке дозволить розпоряджатися нашим майном. Потім ми зможемо цим керувати і позбавлятися від того, що нам не потрібно, але має цінність. За рахунок цього можна буде фінансувати наші інвестиції. Ми говоримо про перетворення наших вокзалів в торгові центри", - заявив в інтерв'ю LIGA.net заявив глава правління "Укрзалізниці" Войцех Бальчун.
"Але також є територія навколо них, яка може використовуватися у співпраці із зовнішніми партнерами, щоб, зберігаючи історичний характер будівель вокзалів, використовувати їх в комерційних цілях", - сказав Балчун.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що незадоволений темпами корпоратизації ПАТ "Укрзалізниця" за останній рік.
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