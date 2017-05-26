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Бальчун планує перетворити вокзали у торгові центри

Бальчун визнав, що в Україні зробити це не так просто, як, наприклад, в Польщі, оскільки більшість вокзалів у великих містах - це пам'ятники архітектури
"Укрзалізниця" планує збільшити доходи за рахунок використання вокзалів та прилеглих територій в комерційних цілях.
Бальчун планує перетворити вокзали у торгові центри Войцех Бальчун. Фото: Укрзалізниця

"Зараз ми чекаємо рішення уряду, яке дозволить розпоряджатися нашим майном. Потім ми зможемо цим керувати і позбавлятися від того, що нам не потрібно, але має цінність. За рахунок цього можна буде фінансувати наші інвестиції. Ми говоримо про перетворення наших вокзалів в торгові центри", - заявив в інтерв'ю LIGA.net заявив глава правління "Укрзалізниці" Войцех Бальчун.

"Але також є територія навколо них, яка може використовуватися у співпраці із зовнішніми партнерами, щоб, зберігаючи історичний характер будівель вокзалів, використовувати їх в комерційних цілях", - сказав Балчун.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що незадоволений темпами корпоратизації ПАТ "Укрзалізниця" за останній рік.

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26 05 2017 13:39
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