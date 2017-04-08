Бальчун розраховує заробити на "вагонах Клименка" 170 мільйонів
На цьому наголосив голова правління компанії Войцех Бальчун під час брифінгу у п'ятницю, передає "Укрінформ".
"Ця тисяча вагонів, які будуть зараз працювати як вагони Укрзалізниці, - це для нас тільки до кінця року буде 170 млн гривень доходу. А при рентабельності 25% це нам дає прибуток перед оподаткуванням у розмірі 32,5 млн", - заявив Балчун.
Він також наголосив, що у компанії складна ситуація з вагонами, яких бракує у зв'язку з багаторічною відсутністю інвестування.
Як повідомлялося, Головна військова прокуратура за рішення Печерського суду передала Укрзалізниці тисячу заарештованих прикордонною службою залізничних напіввагонів.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про "шулерство" Бальчуна в звітах "Укрзалізниці".
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