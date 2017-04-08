Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бальчун розраховує заробити на "вагонах Клименка" 170 мільйонів

Головна військова прокуратура за рішення Печерського суду передала Укрзалізниці тисячу заарештованих прикордонною службою залізничних напіввагонів
До кінця року тисячу напіввагонів, переданих до парку "Укрзалізниці" прокуратурою, принесуть компанії 170 млн гривень прибутку.
Бальчун розраховує заробити на "вагонах Клименка" 170 мільйонів Фото: УНІАН

На цьому наголосив голова правління компанії Войцех Бальчун під час брифінгу у п'ятницю, передає "Укрінформ".

"Ця тисяча вагонів, які будуть зараз працювати як вагони Укрзалізниці, - це для нас тільки до кінця року буде 170 млн гривень доходу. А при рентабельності 25% це нам дає прибуток перед оподаткуванням у розмірі 32,5 млн", - заявив Балчун.

Він також наголосив, що у компанії складна ситуація з вагонами, яких бракує у зв'язку з багаторічною відсутністю інвестування.

Як повідомлялося, Головна військова прокуратура за рішення Печерського суду передала Укрзалізниці тисячу заарештованих прикордонною службою залізничних напіввагонів.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про "шулерство" Бальчуна в звітах "Укрзалізниці".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2017 20:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.