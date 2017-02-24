Балкани потраплять під вплив РФ, якщо адміністрація Трампа ігноруватиме регіон, - прем'єр

Албанський прем'єр заявив, що Росія зацікавлена в поширенні свого впливу

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама закликав США не забувати про Балкани, оскільки це може загрожувати поширенням впливу Росії на країни півострова.

"Балкани перебувають у небезпеці потрапляння під російський вплив, якщо адміністрація Трампа ігноруватиме регіон", - заявив прем'єр, інформує The Telegraph.

На думку албанського прем'єра, без американської підтримки Балкани вже не будуть тим регіоном, де панує мир і співробітництво.

"Росія зацікавлена в поширенні свого впливу, і його багато в цьому регіоні", - заявив Рама.

Раніше албанський прем'єр заявляв, що Росія та ісламські радикали можуть посилити свій вплив на країни Балкан, якщо Євросоюз не прийме їх до свого складу.