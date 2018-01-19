Арешти у США та відсутність диплому: Москаль показав приховані дані про Балогу-молодшого

За інформацією Москаля, дві із чотирьох справ проти Андрія Балоги відкривалися за зберігання наркотиків

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль опублікував маловідомі факти із біографії нинішнього мера Мукачева, серед яких притягнення до кримінальної відповідальності у США за вживання алкоголю та наркотичних речовин.

"Теперішній міський голова Мукачева Андрій Балога, син народного депутата України Віктора Балоги, неодноразово притягався в США до відповідальності за вживання алкоголю і наркотиків. Із вересня 2005 по травень 2011 року А.Балога вчився в Університеті Північної Дакоти (м.Гренд Фокс, штат Північна Дакота, США). Відкриті дані з офіційного сайту судових рішень штату Північна Дакота свідчать, що з жовтня 2006 по жовтень 2009 року Андрія Балогу чотири рази притягали до відповідальності, в тому числі кримінальної, за вживання алкоголю та наркотиків", - написав голова Закарпатської ОДА на своєму офіційному сайті.



(Для збільшення натисніть на зображення). Фото: moskal.in.ua

За інформацією Москаля, дві із чотирьох справ проти Андрія Балоги відкривалися за зберігання наркотиків.

"Перша справа "Штат Північна Дакота проти Андрія Балоги" була відкрита 10 жовтня 2006 р., коли підсудному було 18 років. Поліція звинуватила нинішнього мера Мукачева у зберіганні (вживанні) алкоголю особою віком менше 21 року. Як вказано в документі, А.Балога визнав себе винним і сплатив штраф 225 доларів. Друга справа – "Місто Гренд Форкс проти Андрія Балоги" – відкрита 14 квітня 2009 р. із формулюванням, яке можна перекласти, як "несуттєве зберігання/вживання", важко зрозуміти, в чому саме звинуватили А.Балогу, однак у справі є кримінальний вирок і постанова суду про штраф на суму 301 долар. Третя справа – "Штат Північна Дакота проти Андрія Балоги" – відкрита 17 квітня 2009 р. за зберігання наркотиків (марихуани). У справі є кримінальний вирок, за яким А.Балога визнаний винним. А у рішенні про винесення покарання вказано – ув’язнення протягом 30 днів у Виправному центрі округу Гренд Форкс, та штраф у 300 доларів. За четвертою справою – "Штат Північна Дакота проти Андрія Балоги" – відкритою 10 листопада 2009 р. також за зберігання марихуани. Андрій Балога визнаний винним і відбув 30 днів ув’язнення у виправному центрі округу Гренд Форкс та сплатив штраф 300 доларів", - заявив Москаль.



(Для збільшення натисніть на зображення). Фото: moskal.in.ua



(Для збільшення натисніть на зображення). Фото: moskal.in.ua

Разом із тим, Москаль закидає нинішньому меру Мукачева відсутність документу про освіту в США: "Насправді диплома про вищу освіту в нього немає. У відповідь на електронне звернення до Університету Північної Дакоти прийшла відповідь, що Андрій Балога дійсно був студентом, однак диплома не отримав".



Фото: moskal.in.ua