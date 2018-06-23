Балух написав листа Порошенку: "Волів би вберегти Україну від дзеркальної відповіді агресору"
Про це повідомляє заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
"Практика терору, яку неодмінно використовують правителі 1/7 частини суші планети Земля, як виявляється, є найживучішою з усіх політичних "традицій", незалежно від кольору прапору над Кремлем. Та понад усе я волів би вберегти Україну від скочування до "дзеркальної" відповіді на дії агресора! Зла на благо не буває!", – Пише Володимир Балух.
"Я впевнений, що Україна відстоїть своє право жити і гідно господарювати на Богом даними нам землях Криму і Донбасу набагато швидше, ніж на це сподівається кремлівська кліка. І факту взяття ними в заручники громадян іншої держави ще належить відіграти в цьому не останню роль…", – зазначає політв'язень.
Балух у листі розповідає, що коли 12 червня в анексованому Криму так звана "влада" відзначала день Росії, з вікон його СІЗО лунали вигуки "Слава Україні", співали український гімн.
"Щиро сподіваюсь, що гіркий досвід історії таки згуртує цивілізований світ та додасть рішучості й солідарності діям керівництва його країн, аби не заходити на чергове коло кривавих бань, а зупинити розперезавшогося агресора, хай навіть зазнавши при цьому тимчасових фінансових втрат і деяких бізнесових незручностей… За нами правда, за нами доля і воля святая! Слава Україні!", – завершив Балух листа, якого написав президенту України 22 червня.
Фото: facebook.com | Ахтем Чийгоз
Фото: facebook.com | Ахтем Чийгоз
Нагадаємо, Володимир Балух в СІЗО окупованого Криму голодує вже 97-й день.
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