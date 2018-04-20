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Балуха хочуть на три доби запроторити у карцер - правозахисники

Балуха звинувачують в "порушенні правил внутрішнього розпорядку"
Засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує від 19 березня, мають намір відправити в карцер СІЗО Сімферополя.
Балуха хочуть на три доби запроторити у карцер - правозахисники Фото: facebook.com/crimeahrg

За даними правозахисників, Балуха звинувачують в "порушенні правил внутрішнього розпорядку".

"У карцері українець буде перебувати три доби. Рішення про поміщення людини в карцер ухвалює комісія зі співробітників СІЗО. Ув’язненим, які перебувають у карцері, забороняється листування, побачення, крім побачень з адвокатом, а також придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності. Вони не мають права отримувати посилки і передачі, а користуватися спальним місцем можна тільки в спеціально відведені вночі години", – повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Кримську правозахисну групу.

При цьому, за даними правозахисників, Балух у карцер ще не переведений через те, що існує черга на відбування такого покарання, пов’язана з переповненням СІЗО.

Публічних коментарів представників кримського СІЗО з цього приводу немає.

Як відомо, український політв'язень Володимир Балух, утримуваний у анексованому Криму, оголосив безстрокове голодування.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
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20 04 2018 19:47
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