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Балуху хочуть дати 4 роки колонії за нібито побиття в ізоляторі

"Винність і умисел підсудного підтверджуються показаннями потерпілого та свідків"
Підконтрольний Кремлю суд в Криму розглядає справу про нібито побиття українським активістом Володимиром Балухом начальника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченко.
Балуху хочуть дати 4 роки колонії за нібито побиття в ізоляторі Фото: radiosvoboda.org

Прокурор звинувачення просить для Балуха 4 роки колонії загального режиму з урахуванням першої кримінальної справи, повідомляє "Крим.Реалії".

"Винність і умисел підсудного підтверджуються показаннями потерпілого та свідків, також відеозаписами з ІТТ, довідкою з лікарні, що у Валерія Ткаченко забій м'яких тканин хребетної області", - сказав прокурор.

Як відомо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).

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02 07 2018 17:18
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