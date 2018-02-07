CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідконтрольний Кремлю суд в Криму розглядає справу про нібито побиття українським активістом Володимиром Балухом начальника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Балуху хочуть дати 4 роки колонії за нібито побиття в ізоляторі
"Винність і умисел підсудного підтверджуються показаннями потерпілого та свідків"
Фото: radiosvoboda.org
Прокурор звинувачення просить для Балуха 4 роки колонії загального режиму з урахуванням першої кримінальної справи, повідомляє "Крим.Реалії".
"Винність і умисел підсудного підтверджуються показаннями потерпілого та свідків, також відеозаписами з ІТТ, довідкою з лікарні, що у Валерія Ткаченко забій м'яких тканин хребетної області", - сказав прокурор.
Як відомо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
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02 07 2018 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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