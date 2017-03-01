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Бандеру і Шухевича треба перепоховати в Україні - Омелян

Раніше Гройсман повідомив, що буде створена спеціальна комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що крім письменника Олександра Олеся в Україні слід перепоховати тіла Степана Бандери, Романа Шухевича, Симона Петлюри, Володимира Вінниченка та інших видатних українців.
Бандеру і Шухевича треба перепоховати в Україні - Омелян Володимир Омелян. Фото: УНІАН

"Дорошенко, Головатий, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалець, Скоропадський, Петлюра, Винниченко. Всі сотні героїв, які жили Україною, а Україна жива завдяки їх жертовності. Останній прихисток має дати українська земля, в Українському Пантеоні, а не кладовища світу", - написав міністр у своєму Facebook.

Раніше IPress.ua повідомляв, що  в Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що Олександр Олесь повинен бути перепохований в Україні, а найкраще місце для цього - алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі.

 

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03 01 2017 16:30
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