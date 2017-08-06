Банк "Фінансовий партнер" припиняє діяльність

Банк "Фінансовий партнер" вирішив скористатися новою можливістю і припинити банківську діяльність без ліквідації юридичної особи.

Це дозволить банку не виконувати вимогу регулятора про збільшення капіталізації, піти з ринку без навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, але зберегти юридичну особу.

Рішення було прийнято 7 червня на позачергових зборах акціонерів, повідомляє сайт банку.

У результаті банк 3 липня заблокує свої карти MasterCard. Після цієї дати зняття коштів з карткових рахунків буде можливе в касі банку.

Банк "Фінансовий партнер" працював з 2012 року, він має лише два відділення.

Нагадаємо, що в березні Верховна Рада прийняла закон "Про спрощену процедуру реорганізації і капіталізації банків". Він скорочує процедури об'єднання і злиття банків і регулює питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

У найближчі роки українські банки повинні істотно збільшити свій статутний і регулятивний капітал. Зараз мінімальне значення становить 120 млн гривень, з липня 2017 року він збільшиться до 200 млн грн, у 2018 році - до 300 млн грн, у 2019-му - до 400 млн грн, у 2020 році - до 450 млн грн.

У власників багатьох дрібних банків таких грошей немає, тому вони можуть піти на злиття з конкурентами.