Банк "Фінанси і кредит" незаконно вивів 500 млн грн в офшори, - НАБУ
"Ми зараз намагаємося виокремити ці кошти з рефінансування та проводити розслідування. Зареєструвати справу щодо одного з керівників Національного банку в п'ятницю", - сказав голова НАБУ Артем Ситник в ході засідання комітету ВР з питань протидії корупції 15 лютого, повідомляє "РБК-Україна".
Він навів у приклад конкретний банк.
"Наприклад, банк "Фінанси і кредит" - просто 500 мільйонів гривень виводиться на австрійський банк і виводиться на офшорні компанії, а потім вкладники бігають і на прийомі кажуть, що їх обікрали", - зауважив Ситник.
Глава НАБУ додав, що корупція в банківській сфері в частині рефінансування підпадає під компетенцію НАБУ.
Як повідомляв iPress.ua, Печерський районний суд Києва арештував нерухоме майно чотирьох підприємств, афілійованих з бізнесменом, депутатом Верховної Ради Костянтином Жеваго.
У січні суд продовжив арешт Демченка у справі про виведення активів банку "Фінанси та Кредит" до 20 лютого.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад 100 млн грн, виділених Нацбанком на рефінансування.
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