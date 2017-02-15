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Банк "Фінанси і кредит" незаконно вивів 500 млн грн в офшори, - НАБУ

НАБУ проводить розслідування рефінансування в банківській сфері
Національне антикорупційне бюро розслідує незаконне рефінансування в банківській сфері та планує розпочати виробництво проти одного з керівників Нацбанку найближчим часом.
Банк "Фінанси і кредит" незаконно вивів 500 млн грн в офшори, - НАБУ Фото: komsomolsk.org

"Ми зараз намагаємося виокремити ці кошти з рефінансування та проводити розслідування. Зареєструвати справу щодо одного з керівників Національного банку в п'ятницю", - сказав голова НАБУ Артем Ситник в ході засідання комітету ВР з питань протидії корупції 15 лютого, повідомляє "РБК-Україна".

Він навів у приклад конкретний банк.

"Наприклад, банк "Фінанси і кредит" - просто 500 мільйонів гривень виводиться на австрійський банк і виводиться на офшорні компанії, а потім вкладники бігають і на прийомі кажуть, що їх обікрали", - зауважив Ситник.

Глава НАБУ додав, що корупція в банківській сфері в частині рефінансування підпадає під компетенцію НАБУ.

Як повідомляв iPress.uaПечерський районний суд Києва арештував нерухоме майно чотирьох підприємств, афілійованих з бізнесменом, депутатом Верховної Ради Костянтином Жеваго.

У січні суд продовжив арешт Демченка у справі про виведення активів банку "Фінанси та Кредит" до 20 лютого.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад 100 млн грн, виділених Нацбанком на рефінансування.

 
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15 02 2017 14:25
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