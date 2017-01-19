Банк "Народний капітал" опинився в категорії неплатоспроможних
У липні 2016 р. "Банк Народний капітал" був віднесений до категорії проблемних через невідповідність його структури власності вимогам щодо прозорості. Протягом терміну проблемності банк не привів свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
На сьогодні понад 85% акцій банку належить особам, жодна з яких не є власником істотної участі в банку. Єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який отримав таку істотну участь з порушенням закону без погодження Нацбанку, через тривалий час був позбавлений права голосу.
Протягом 2016 році в Найбанк подали кілька пакетів документів для погодження істотної участі як його акціонерам, так і третім особам. За цих пакетів документів Національний банк прийняв рішення про заборону придбання істотної участі через незадовільність фінансового стану заявників і неможливості підтвердження джерел походження їх коштів.
За інформацією Національного банку, 16 січня 2017 р. банк прийняв рішення про ліквідацію за ініціативою власників і подав документи в Національний банк для отримання згоди на ліквідацію. За законом, така згода може бути надана тільки при відсутності ознак, за якими банк може бути віднесено до категорії проблемних або неплатоспроможних. При цьому на момент подачі документів банк вже був віднесений до категорії проблемних. Тому в НБУ не можуть задовольнити клопотання банку.
Кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів у обсязі близько 11 млн грн.
Нагадаємо, 10 січня правління Національного банку України ухвалило рішення про внесення Платинум Банку до категорії неплатоспроможних.
Відзначимо, що Національний банк з 16 грудня вводить новий інструмент екстреної підтримки ліквідності банків - Emergency liquidity assistance (ELA).
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