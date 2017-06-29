Банк "Новий" заявив, що припиняє банківську діяльність

ПАТ "АКБ "Новий" припиняє здійснення банківської діяльності та, як наслідок, припиняє обслуговування операцій за платіжними картками платіжних систем VISA та MasterCard.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"ПАТ "АКБ «Новий" висловлює вам свою повагу та повідомляє про прийняття 26 червня 2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів АКБ "Новий" рішення про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до ст.2 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" від 23.03.2017р. №1985 – VIII. Банк попереджає клієнтів, що внаслідок прийняття цього рішення буде припинено обслуговування операцій за платіжними картками платіжних систем VISA та MasterCard", – йдеться в повідомленні.

У банку інформують про блокування платіжними системами VISA та MasterCard з 1 серпня 2017 року всіх платіжних карток, емітованих АКБ "Новий", та пропонують клієнтам якнайшвидше, до 31 липня включно, звернутися в банк з метою закриття картрахунків та отримання залишків коштів.

Нагадаємо, банк "Фінансовий партнер" вирішив скористатися новою можливістю і припинити банківську діяльність без ліквідації юридичної особи.

У березні Верховна Рада прийняла закон "Про спрощену процедуру реорганізації і капіталізації банків". Він скорочує процедури об'єднання і злиття банків і регулює питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

У найближчі роки українські банки повинні істотно збільшити свій статутний і регулятивний капітал. Зараз мінімальне значення становить 120 млн гривень, з липня 2017 року він збільшиться до 200 млн грн, у 2018 році – до 300 млн грн, у 2019-му – до 400 млн грн, у 2020 році – до 450 млн грн. У власників багатьох дрібних банків таких грошей немає, тому вони можуть піти на злиття з конкурентами.