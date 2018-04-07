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Bank of America попередив про загрозу повторення кризи 1998 року, - Bloomberg

Сьогоднішні тренди на світових ринках схожі з картиною глобальної економіки кінця 1990-их років
Експерти Bank of America попередили, що фінансова криза 1998 року може повторитися найближчим часом.
Bank of America попередив про загрозу повторення кризи 1998 року, - Bloomberg Фото: e-news.su

Як заявили аналітики, сьогоднішні тренди на світових ринках схожі з картиною глобальної економіки кінця 1990-х років. Тоді в Азіатському регіоні назріла економічна криза, а в Росії - дефолт, інформує Bloomberg.

Економіки, що розвиваються, обвалилися під тиском сильного долара. Вони слабшають і зараз, у той час як акції високотехнологічних компаній йдуть вгору і США показують стійке зростання. Все це може бути симптомами наближення нового економічного потрясіння.

"Стійке зростання в США, згладжування кривої прибутковості облігацій, ринки, що скорочуються, в країнах, які розвиваються - все це схоже на відлуння подій 20-річної давності", - заявив провідний інвестиційний аналітик Bank of America Майкл Гартнетт.

Нагадаємо, що в лютому 2018 року різке падіння американських фондових ринків призвело до того, що 500 найбагатших людей світу за один день втратили $93 млрд своїх активів.

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04 07 2018 13:17
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