Банк Порошенка за дев'ять місяців збільшив прибуток в 2,5 рази
Чистий процентний дохід банку за вказаний період склали 123 млн грн, чисті комісійні - 66 млн грн. Про це йдеться у фінансовому звіті банку, інформують "Українські Новини".
Активи банку в 2017 році зросли на 1,3% до 6,9 млрд грн, кредитний портфель знизився - на 11,5% до 1,9 млрд грн, а зобов'язання - на 1,4% до 6,3 млрд грн.
2016 рік МІБ закінчив із прибутком 42,6 млн гривень.
Відзначимо, що Президент Петро Порошенко опосередковано володіє 60% акцій банку.
Іншим великим акціонером банку є перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко з часткою 14,9% акцій.
За даними НБУ, на 1 липня за розміром активів банк займав 23-е місце (7,3 млрд гривень) серед 88 діючих банків.
Основні показники роботи банку:
Нагадаємо, за підсумками січня-червня 2017 року банк Порошенка збільшив прибуток у 2,6 раза.
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