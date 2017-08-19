Банкам дозволили списувати безнадійні кредити без податкових наслідків

Це рішення одного з проблемних питань, з якими стикається банківська система при трактуванні норм Податкового кодексу України Фіскальною службою

Українські банки відтепер мають можливість списувати безнадійні кредити без податкових наслідків.

Про це йдеться в повідомленні Незалежної асоціації банків України.

Державна фіскальна служба відкликала свого листа від 08.02.2017 року, яким встановлювалося, що заборгованість визнається безнадійною лише в частині сум боргу понад 360 днів.

"Тобто, якщо заборгованість існує тільки за тілом кредиту, а за нарахованими відсотками відсутня, для цілей оподаткування визнається лише заборгованість за тілом кредиту. Цьому посприяла позиція Мінфіну, сформульована у відповіді на звернення НАБУ", – пояснюють в Незалежній асоціації банків України.

Раніше Міністерство фінансів у своєму листі на адресу НАБУ погодилося, що згідно з підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України до безнадійної заборгованості банками відноситься заборгованість за фінансовим кредитом, за яким прострочено понад 360 днів погашення частини боргу. Тобто, якщо заборгованість за тілом кредиту прострочено понад 360 днів, а за сумою нарахованих відсотків така заборгованість відсутня, то безнадійним для цілей оподаткування визнається весь кредит, що включає як заборгованість за основним боргом, так і заборгованість за нарахованими відсотками.

"Банки нарешті дочекалися закриття одного із багатьох проблемних питань, з якими стикається банківська система при трактуванні норм Податкового кодексу України Фіскальною службою", – додають в асоціації.

Нагадаємо, Національний банк України оновив перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування (РКО), які не є об'єктом оподаткування.

Українські банки оприлюднили фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.