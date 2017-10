Банкіри Порошенка пообіцяли американцям більший гонорар, ніж українцям за продаж боргів

Антимонопольний комітет перевірить хто та на основі яких документів від Фонду гарантування вкладів фізосіб та Національного банку обрав майданчики американських компаній "DebtX" и "FFN" для реалізації банківських боргів.

У скарзі йшлось про те, що ТОВ "Дебтекс Україна" і ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" були на безконкурсній основі обрані для реалізації банківських боргів, повідомляє UBR з посиланням на уповноважену АМКУ Агію Загребельську.

Скаржник відмітив, що ці фірми щомісячно отримують від НБУ гонорар розміром 12 млн грн за аналіз портфеля активів, підготовку маркетингових матеріалів та інше. Крім цих грошей фірми також мають отримувати в разі реалізації пула "гонорар успіху", який складе мінімум 8 млн грн.

Крім цього, покупець ще заплатить комісію в розмірі 5% від ціни продажу.

В АМКУ підозрюють, що Фонд гарантування вкладів та НБУ не пропонували іншим українським площадкам такі солідні гонорари і комісії. На сьогодні Комітет має у розпорядженні тільки одне рішення ФГВФО від 15 грудня 2016 року "Про окремі питання організації процесу продажу активів (майна) банків, що ліквідовуються". Цей документ не передбачає оплату послуг з аналізу активів чи за маркетингові дослідження. Він лише встановлює винагороду для майданчиків в розмірі 0,5-4% від ціни продажу. При цьому, загальна сума такої винагороди не повинна перевищувати 1,5 млн грн.

Для дослідження ситуації АМКУ направило запити до НБУ, ФГВФО, відібраних майданчиків та учасників рикну.

20 вересня стало відомо, що АМКУ досліджує залучення Фондом гарантування вкладів фізосіб майданчиків ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" та ТОВ "Дебтекс Україна" до реалізації банківських боргів на суму 13 млрд грн.

"Дебтекс Україна" і "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" – українські "дочки" американських компаній "Debt Exchange Inc" (DebtX) і "First Financial Network" (FFN). До їх створення могли бути причетні юристи з оточення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.

ФГВФО планував 19 вересня продати права вимоги за кредитами банків на суму 13 млрд грн з дисконтом 90%, але торги не відбулися. Про намір взяти участь в аукціоні заявила інвестиційна група "ICU", яка веде справи президента Петра Порошенка. Співвласниками "ICU" до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарева (у 2014-2016 роках задекларувала 100 млн грн доходу від продажу частки в ICU) та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин. Управляючий директор "ICU" Макар Пасенюк – фінансовий радник президента Порошенка.

Директором-розпорядником Фонду гарантування є Костянтин Ворушилін, діти якого є міноритарними акціонерами "Міжнародного інвестиційного банку", який підконтрольний Порошенку і де Ворушилін працював до приходу у ФГВФО, і свій пакет в цьому банку він передав своїм дітям.