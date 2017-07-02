Рекордних збитків зазнала банківська система України
"Банківський сектор показав рекордно високий збиток у 2016 році – 159 мільярдів гривень, що обумовлено резервуванням кредитного портфелю "Приватбанку", - повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук на брифінгу в НБУ, інформує УНІАН.
Разом з тим, він зазначив, що поточного року регулятор очікує зміни тенденції і виходу банківської системи України на прибуткову діяльність.
Раніше голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що банк після формування резервів має збиток минулих періодів на 135 млрд гривень.
Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
Після фінансової стабілізації "ПриватБанк" планують продати.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
влажность:
давление:
ветер: