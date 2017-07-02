Рекордних збитків зазнала банківська система України

Поточного року регулятор очікує виходу банківської системи України на прибуткову діяльність

Банківська система України за підсумками 2016 року оновила історичний максимум по збитках, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень.

"Банківський сектор показав рекордно високий збиток у 2016 році – 159 мільярдів гривень, що обумовлено резервуванням кредитного портфелю "Приватбанку", - повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук на брифінгу в НБУ, інформує УНІАН.

Разом з тим, він зазначив, що поточного року регулятор очікує зміни тенденції і виходу банківської системи України на прибуткову діяльність.

Раніше голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що банк після формування резервів має збиток минулих періодів на 135 млрд гривень.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

Після фінансової стабілізації "ПриватБанк" планують продати.