Банкова визнала невдачею зняття арешту і виведення 2 млрд грн з банку Януковича
"Судові рішення, на жаль, не завжди ухвалюються на користь держави, не все вдається, але це не змінює принципових підходів до повернення в бюджет всього того, що належить народові", - йдеться в коментарі щодо розслідування програми "Схеми".
За даними АП, завдяки зусиллям Генпрокуратури, якій у конкретному випадку не вдалося довести зв'язок 2 млрд гривень з Януковичем, до бюджету повернуто 44 мільярди гривень, присвоєних раніше фірмами, пов'язаними з Януковичем і його оточенням. Ці гроші були перераховані до державного бюджету на основі ухваленого Верховною Радою закону. За них будують 184 гуртожитки для військових-контрактників; купують нову зброю для армії; проектують і будують 513 сільських амбулаторій; реалізують інші соціально-значущі проекти.
Крім грошей, у державну власність повернуто заповідники, ліси, земельні ділянки, акції великих підприємств та інші активи.
"Всі ці факти більше, ніж красномовно свідчать про послідовний курс влади на повернення в бюджет всіх державних ресурсів, незаконно привласнених Януковичем та іншими топ-особами його режиму", - заявили в АП.
Нагадаємо, що Всеукраїнський банк розвитку був визнаний неплатоспроможним наприкінці листопада 2014 року. Тимчасова адміністрація в банку була аргументована тим, що проти Олександра Януковича як єдиного акціонера банку введені санкції Європейським Союзом.
У 2015 році на рахунках ВБР були заарештовані 2,6 млрд гривень, які вважалися грошима Олександра Януковича. "Під час досудового слідства встановлено, що посадові особи ПАТ "ВБР" у період 2012-2014 років незаконно видали кредити державним підприємствам за завищеними відсотковими ставками, а отримані злочинні доходи легалізували шляхом розміщення коштів на депозитних рахунках власника банку - Януковича О. В. і підконтрольних осіб - працівників банку "ВБР" та інших юридичних осіб. Слідчими ГСУ МВС проведено обшук у ПАТ "ВБР" та накладено арешт на депозитні рахунки фізичних та юридичних осіб на суму понад 2,6 млрд", - писав тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
У 2018 році стало відомо, що під арештом залишилося всього 559 млн гривень, а решта були виведені, зокрема через МІБ.
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