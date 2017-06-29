Банки відновлюються після кібератаки, – НБУ
Про це заявив виконуючий обов'язки голови Національного банку Яків Смолій.
"Робота ряду банків, яка була обмежена через хакерську атаку, поступово відновлюється. Система електронних платежів Нацбанку працює в штатному режимі", – сказав він.
"Триває процес відновлення роботи постраждалих банків в СЕП НБУ. Всі процесингові центри країни працюють. Операції з платіжними картками здійснюються в звичайному режимі", – повідомив Смолій.
Відносно стану роботи окремих банків він зазначив, що Укргазбанк відновив роботу відділень в обмеженому режимі і деякий час буде здійснювати обслуговування клієнтів шляхом прийняття платіжних доручень на паперових носіях.
Ощадбанк відновлює роботу в цілому і підключення до СЕП.
Регулятор рекомендує клієнтам фінустанов звертатися в колл-центри обслуговуючих банків або їх відділень щодо статусу роботи і можливостей обслуговування клієнтів в окремо взятому банку.
Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні системи українських банків та компаній було атаковано масовим інтернет-вірусом.
За попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавно пройшовся світом.
За останні дві доби до Національної поліції України з повідомленнями про блокування роботи комп'ютерної техніки вірусом-шифрувальником звернулися 1508 юридичних та фізичних осіб.
Фондовий ринок України досі не відновився після атаки вірусу Petya ("Петя"), який нещодавно вразив українські компанії.
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