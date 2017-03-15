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Банки з Росії винні 36 млрд грн фізичним та юридичним особам в Україні

У банках зосереджено майже 150 мільярдів гривень кредитного портфеля
Сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.
Банки з Росії винні 36 млрд грн фізичним та юридичним особам в Україні Фото: telegraf.com.ua

За словами заступника голови НБУ Катерини Рожкової, йдеться про "ПромінвестБанк", "Сбербанк", VS Bank, БМ Банк і ВТБ Банк, повідомляє "Економічна правда".

"На сьогодні у цих банках зосереджено 36 мільярдів зобов’язань перед юридичними і фізичними особами. З них 21 мільярд – перед фізичними і 15 мільярдів перед юридичними особами", - заявила вона.

"На противагу цим зобов’язанням в указаних банках зосереджено майже 150 мільярдів гривень кредитного портфеля. Обслуговування і погашення кредитного портфеля забезпечить виконання цими банками зобов’язань перед клієнтами", - додала Рожкова.

Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.

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15 03 2017 20:15
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