RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Банки за тиждень видали пільгових кредитів бізнесу на мільярд – Мінфін

Загалом із моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб’єкти підприємництва станом на 21 листопада отримали 50 382 кредити на загальну суму 154,6 млрд грн.
Банки за тиждень видали пільгових кредитів бізнесу на мільярд – Мінфін Фото: Dilo.ua

У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки минулого тижня видали бізнесу 288 пільгових кредитів на загальну суму 1,08 млрд грн.

Про це повідомляє міністерство фінансів.

Зокрема, банки держсектору уклали 154 кредитних договорів на суму 0,35 млрд гривень.

Загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 21 листопада отримали 50 382 кредити на загальну суму 154,6 млрд грн, з яких 32 434 – від банків держсектору на загальну суму 61,92 млрд грн.

При цьому за час дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 15 560 кредитних договорів на загальну суму 64,98 млрд грн (у тому числі банками держсектору – 11 958 кредитних договорів на суму 35,27 млрд грн), з яких:

  • 0,78 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 5,55 млрд грн – як антикризові кредити;
  • 4,32 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 25,72 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 28,59 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2022 17:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
30 років, як Україна знищила російський рубль. 15 століть від керчинських монет до сучасної гривні

30 років, як Україна знищила російський рубль. 15 століть від керчинських монет до сучасної гривні

Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з

Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з'явилася на полицях магазинів

Запізніла націоналізація гігантів. Чи почнуть нарешті ховати за кордоном від російських та іранських ракет українську індустрію

Запізніла націоналізація гігантів. Чи почнуть нарешті ховати за кордоном від російських та іранських ракет українську індустрію

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

У тіні Дерипаски і Ротшильда. Китайські та російські сліди Богуслаєва і Ярославського

У тіні Дерипаски і Ротшильда. Китайські та російські сліди Богуслаєва і Ярославського

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Як бізнес облаштовується на Заході України. 5 правил для успішної релокації від фахівця

Як бізнес облаштовується на Заході України. 5 правил для успішної релокації від фахівця

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Батьківщина Guinness

Батьківщина Guinness'а питиме "Оболонь". Це допоможе виробити більше питної води для фронту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.