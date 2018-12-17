Банки знизили ставки для валютних депозитів
Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках, проведений Liga.net.
Огляд складено на основі депозитних програм, запропонованих 28 банками. ВТБ Банк був виключений з дослідження, оскільки в нього введена тимчасова адміністрація.
Безстрокові заощадження в гривні виросли в ціні на 0,07 п.п. і пропонують 7,96% річних. Середня ставка для термінів до місяця залишилася без змін - 10,5% річних.
Вклади на період від 1 до 3 місяців набрали максимально - 0,17 п.п., їх прибутковість становить 11,36% річних. Депозити строком від 3 місяців до 6 подорожчали на 0,1 п.п. до 13,52% річних. Заощадження періодом від півроку виросли в ціні на 0,06 п.п. до 14,28% річних, від року - на 0,11 п.п. до 13,83% річних.
Середні ставки для доларових вкладів залишилися на колишньому рівні лише на термін до місяця - 1,41% річних. Безстрокові заощадження втратили 0,02 п.п. і пропонують 0,94% річних.
Вклади терміном від 1 до 3 місяців подешевшали на 0,06 п.п. до 1,17% річних. Вартість депозитів періодом від 3 місяців до 6 опустилася мінімально (на 0,01 п.п. до 2,27% річних). Прибутковість депозитів на періоди від півроку впала (на 0,06 п.п. до 2,76% річних), а від року - зросла (на 0,03 п.п. до 3,03% річних).
Не зазнали змін середні ставки за депозитами в євро на періоди до місяця (1,07%) і від місяця до 3 (1,1%). Безстрокові заощадження просіли на 0,02 п.п. і пропонують 0,58% річних.
Вклади терміном від 3 місяців до півроку втратили в ціні 0,06 п.п., їх прибутковість становить 1,58% річних. Депозити періодом від півроку подешевшали на 0,04 п.п. до 2% річних. А вклади строком понад рік подорожчали на 0,01 п.п. до 2,16% річних.
Нагадаємо, за підсумками тижня з 12 по 18 листопада середні ставки за банківськими вкладами переважно зросли для всіх валют.
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