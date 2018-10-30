Прес-аташе "Олімпіка" грав у чемпіонаті "ДНР": футболіст відкидає звинувачення

Колишній головний редактор видання "Футбол 24" Олександр Гапоненко стверджує, що прес-аташе ФК "Олімпік" Олег Барков грав у чемпіонаті так званої "ДНР".

Гапоненко пише у Facebook, що це вявилося випадково, "в обговоренні поста про епохальне інтерв'ю консерви Олексія Гая. Спочатку спливли фото Олега Баркова в товариському матчі за клуб Арсенал Макіївка, а після невеликого чарівництва з VPN і пошуком інформації в Вконтакте виявилося, що в послужному списку Олега є мінімум один матч у чемпіонаті ДНР".

Гапоненко пише, що 16 липня 2016 року, в матч "Доломіт" (Докучаєвськ) - "Арсенал" (Макіївка) Барков виходив на заміну.

"Є скріни фотографій з матчу (в тому числі фото Олега на полі, так що точно грав), текстове підтвердження, і все це буде надано в КДК ФФУ. Нехай розбираються", - пише Гапоненко.

Барков на своїй сторінці у Facebook відповів на звинувачення.

"1) Я НІКОЛИ не грав в чемпіонаті ДНР, як пише Гапоненко. Це легко перевірити, тому в разі, якщо Олександр не вибачиться, я буду захищати свою репутацію в суді.

2) з січня 2016 до січня 2017 я проживав на тимчасово окупованих територіях, там моя батьківщина. Я грав на аматорському рівні в команді з назвою Арсенал, яку організували ще до війни мої друзі. Але ні в якому чемпіонаті ДНР я не брав участі.

3) Так, я тренувався і грав у 2016 році в футбол на тимчасово-окупованих територіях, у вихідні, як і всі. Аматорський рівень, аматорські турніри. Не чемпіонат!", - пише прес-аташе донецького клубу.

Також Барков стверджує, що на той момент не міг виїхати на вільну територію України. "Але я ніколи не підтримував сепаратизм, завжди був патріотом своєї країни, про що знають всі. Для мене Донбас - це частина України. Хто так не вважає, з тим мені не по дорозі", - додав Барков.

Нагадаємо, що новачок "Олімпіка" Олексій Гай розповів, чому в грудні 2014 року відмовився одягати футболку на підтримку української армії.