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Барна пропонує ввести штраф за публічний прояв сексуальної орієнтації

За його словами, потрібно обмежити подібні публічні заходи, щоб "підвищити моральність українського суспільства"
Народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Барна пропонує Верховній Раді ввести штрафування за "публічний прояв сексуальної орієнтації".
Барна пропонує ввести штраф за публічний прояв сексуальної орієнтації Олег Барна print screen

Про це йдеться в його законопроекті №8489, зареєстрованому 15 червня, пише "Українська правда". Згідно з документом, пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею 180-2.

"Виготовлення, поширення продукції, яка містить інформацію про сексуальну орієнтацію особи, та публічні дії, спрямовані на пропаганду будь-яких видів сексуальної орієнтації, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 300 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,1 тисячі гривень до 51 тисячі гривень)", – йдеться у законопроекті.


Фото: УП

Ті самі дії, вчинені повторно нардеп пропонує карати штрафом від 600 до 6 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10,2 тис. грн до 102 тис. грн) і громадськими роботами строком від 40 до 60 годин.

Під публічними діями, спрямованими на пропаганду будь-якої сексуальної орієнтації пропонується розуміти "публічні марші, відриті зібрання, фестивалі, публічне використання специфічної символіки, поширення тематичних матеріалів у засобах масової інформації чи мережі Інтернет".

На думку Барни, останнім часом відбувається "моральний занепад суспільства, пов'язаний із радикалізмом, насильством, пропагандою порнографії, сексуальними маршами". За його словами, потрібно обмежити подібні публічні заходи, щоб "підвищити моральність українського суспільства".

Нагадаємо, що декілька тисяч учасників Маршу рівності пройшли центром Києва в суботу.

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18 06 2018 14:36
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