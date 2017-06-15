Барна визнав свою провину у скоєнні ДТП

За словами Барни, на час аварії він перебував у тверезому стані

Народний депутат Олег Барна визнає свою провину у скоєнні дорожно-транспортної пригоди на площі Перемоги у Києві.

За словами нардепа, він не побачив трамвая за автівкою, котру обганяв, повідомляє "112 Україна".

"Почуваюся нормально, все добре. Відпочиваємо, спимо, лікуємося. Дякую богу, що ніхто постраждав. Це моя провина. Не побачив (трамвая, - ред.), тому що затулила машина, яку я обганяв", - зазначив він.

За словами Барни, він надав пояснення правоохоронцям та на час аварії перебував у тверезому стані.

"До мене підійшли (правоохоронці, - ред.), я розписався, що даю погодження на все. Брали кров. Усе нормально. Закон має бути для всіх, всі мають бути рівні перед законом", - сказав він.

Нагадаємо, що в Києві пізно увечері 14 червня автомобіль Skoda Superb на повній швидкості врізався у трамвай. За словами очевидців, за кермом автомобіля був народний депутат України Олег Барна. Медики повідомили, що стан Барни наразі стабільний.