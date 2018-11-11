Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

"Барселона" програла "Бетісу" в чемпіонаті Іспанії з футболу

Каталонці зазнали першої домашньої поразки в чемпіонаті з вересня 2016 року і вперше з 2003 року пропустили на своєму полі більше трьох м'ячів
"Барселона" поступилася "Бетісу" з рахунком 3:4 в домашньому матчі чемпіонату Іспанії з футболу.
"Барселона" програла "Бетісу" в чемпіонаті Іспанії з футболу Фото: fcbarcelona.cat

У складі переможців м'ячі забили Ектор Фірпо (20 хв), Хоакін Санчес (34), Джовані Ло Чельсо (71) і Серхіо Каналес (83); у господарів відзначилися Ліонель Мессі (68, з пенальті, 90+4) та Артуро Відаль (79), повідомляє "Укрінформ".

На 81 хв хорватський півзахисник "Барселони" Іван Ракітич отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

Мессі провів перший матч з 20 жовтня, коли отримав перелом руки у грі з "Севільєю".

Каталонці зазнали першої домашньої поразки в чемпіонаті з вересня 2016 року і вперше з 2003 року пропустили на своєму полі більше трьох м'ячів. "Барселона" продовжує лідирувати в турнірній таблиці нинішньої першості з 24 очками.

"Бетіс" не перемагав до цього в чемпіонаті упродовж чотирьох матчів, клуб з Севільї розташовується на 12-му рядку з 16 очками.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" розгромно програв англійському "Манчестер Сіті" в матчі 4 туру Ліги Чемпіонів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2018 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.