"Барселона" програла "Бетісу" в чемпіонаті Іспанії з футболу

Каталонці зазнали першої домашньої поразки в чемпіонаті з вересня 2016 року і вперше з 2003 року пропустили на своєму полі більше трьох м'ячів

"Барселона" поступилася "Бетісу" з рахунком 3:4 в домашньому матчі чемпіонату Іспанії з футболу.

У складі переможців м'ячі забили Ектор Фірпо (20 хв), Хоакін Санчес (34), Джовані Ло Чельсо (71) і Серхіо Каналес (83); у господарів відзначилися Ліонель Мессі (68, з пенальті, 90+4) та Артуро Відаль (79), повідомляє "Укрінформ".

На 81 хв хорватський півзахисник "Барселони" Іван Ракітич отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

Мессі провів перший матч з 20 жовтня, коли отримав перелом руки у грі з "Севільєю".

Каталонці зазнали першої домашньої поразки в чемпіонаті з вересня 2016 року і вперше з 2003 року пропустили на своєму полі більше трьох м'ячів. "Барселона" продовжує лідирувати в турнірній таблиці нинішньої першості з 24 очками.

"Бетіс" не перемагав до цього в чемпіонаті упродовж чотирьох матчів, клуб з Севільї розташовується на 12-му рядку з 16 очками.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" розгромно програв англійському "Манчестер Сіті" в матчі 4 туру Ліги Чемпіонів.