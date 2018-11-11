"Барселона" програла "Бетісу" в чемпіонаті Іспанії з футболу
У складі переможців м'ячі забили Ектор Фірпо (20 хв), Хоакін Санчес (34), Джовані Ло Чельсо (71) і Серхіо Каналес (83); у господарів відзначилися Ліонель Мессі (68, з пенальті, 90+4) та Артуро Відаль (79), повідомляє "Укрінформ".
На 81 хв хорватський півзахисник "Барселони" Іван Ракітич отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.
Мессі провів перший матч з 20 жовтня, коли отримав перелом руки у грі з "Севільєю".
Каталонці зазнали першої домашньої поразки в чемпіонаті з вересня 2016 року і вперше з 2003 року пропустили на своєму полі більше трьох м'ячів. "Барселона" продовжує лідирувати в турнірній таблиці нинішньої першості з 24 очками.
"Бетіс" не перемагав до цього в чемпіонаті упродовж чотирьох матчів, клуб з Севільї розташовується на 12-му рядку з 16 очками.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" розгромно програв англійському "Манчестер Сіті" в матчі 4 туру Ліги Чемпіонів.
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