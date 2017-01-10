"Барселона" при порожніх трибунах обіграла "Лас-Пальмас" – 3:0
Президент "Барселони" Жозеп Бартомеу розповів виданню AS, чому вирішили провести матч чемпіонату Іспанії з "Лас-Пальмасом", незважаючи на складну ситуацію в Каталонії.
"Ми розмовляли з керівниками, тренерами, гравцями і вирішили грати, але без уболівальників – на знак протесту. Важливо не втрачати очки. Все це зроблено не з міркувань безпеки. З безпекою повний порядок. Ми зробили це через виняткові обставини. Щоб весь світ міг бачити, що тут сталося", – заявив Бартомеу.
Також стало відомо, що захисник "Барселони" Жерар Піке не хотів сьогодні виходити на поле в матчі чемпіонату Іспанії проти "Лас-Пальмаса". Однак він зрештою вийшов у стартовому складі "Барси", яка обіграла "Лас-Пальмас" 3:0. Два голи в активі Мессі.
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.
Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.
Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звернувся до голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і закликав виключити Іспанію з Європейського союзу за "явне порушення Статті 2 Лісабонського договору".
Суд міста Льейда відкрив кримінальне провадження проти поліції Каталонії Mossos d'Esquadra за звинуваченням у бездіяльності в день референдуму про незалежність автономії.
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