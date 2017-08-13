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Баржу з іракськими мігрантами затримали біля берегів Румунії

Серед них були діти
Співробітники Берегової охорони затримали в чорноморських територіальних водах Румунії, недалеко від курортного міста Мангалія, баржу, на борту якої знаходилося 69 мігрантів з Іраку, зокрема 29 дітей.
Баржу з іракськими мігрантами затримали біля берегів Румунії Фото: moas.eu

Про це заявили у прес-центрі Берегової охорони Румунії, повідомляє "Укрінформ".

"Баржа під турецьким прапором була виявлена за десять миль від узбережжя курортного міста Мангалія. При проведенні огляду на баржі, якою керували болгарин і кіпріот, було виявлено 69 мігрантів", – йдеться в повідомленні.

На баржі знаходилося 30 чоловіків, 10 жінок і 29 дітей.

Проводяться додаткові слідчі заходи, перевірка осіб мігрантів.

Нагадаємо, словацькі полісмени передали закарпатським прикордонникам нелегалів, яких затримали 11 серпня неподалік словацького прикордонного села Подгородь.

Міжнародна організація "Лікарі без кордонів", відома за своєю французькою абревіатурою MSF, оголосила про припинення своєї гуманітарної місії з порятунку мігрантів в Середземному морі.

 

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13 08 2017 23:30
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