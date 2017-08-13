Баржу з іракськими мігрантами затримали біля берегів Румунії
Про це заявили у прес-центрі Берегової охорони Румунії, повідомляє "Укрінформ".
"Баржа під турецьким прапором була виявлена за десять миль від узбережжя курортного міста Мангалія. При проведенні огляду на баржі, якою керували болгарин і кіпріот, було виявлено 69 мігрантів", – йдеться в повідомленні.
На баржі знаходилося 30 чоловіків, 10 жінок і 29 дітей.
Проводяться додаткові слідчі заходи, перевірка осіб мігрантів.
Нагадаємо, словацькі полісмени передали закарпатським прикордонникам нелегалів, яких затримали 11 серпня неподалік словацького прикордонного села Подгородь.
Міжнародна організація "Лікарі без кордонів", відома за своєю французькою абревіатурою MSF, оголосила про припинення своєї гуманітарної місії з порятунку мігрантів в Середземному морі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа