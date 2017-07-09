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Баскетбольна збірна України пробилася в плей-офф Євробаскету-2017

Наші баскетболісти здолали команду Ізраїль
Баскетболісти збірної України посіли 4 місце в групі В і пробилися до 1/8 фіналу 40-го чемпіонату Європи.
Баскетбольна збірна України пробилася в плей-офф Євробаскету-2017 Фото: fiba.basketball

У заключному, п'ятому турі групового турніру "синьо-жовті" в Тель-Авіві взяли верх над господарями з Ізраїлю - 88:64 (19:16, 27:12, 25:11, 17:25), повідомляє "Укрінформ".

В інших поєдинках секстету В Литва обіграла Німеччину - 89:72 (23:19, 24:24, 25:17, 19:12), а Італія переграла Грузію - 71:69 (27:10, 11:20, 20: 17 13:22).

Турнірне становище: Литва - 9 очок, Німеччина - 8, Італія - 8, Україна - 7, Грузія - 7, Ізраїль - 6.

У поєдинку 1/8 фіналу 9 вересня збірна України в Стамбулі (Туреччина) зустрінеться з командою Словенії, яка посіла перше місце в секстеті А.

Чвертьфінали чемпіонату Європи відбудуться 12-13 вересня, півфінали - 14-15 вересня, матч за 3-є місце і фінал відбудуться 17 вересня.

Нагадаємо, що в червні цього року в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу жіноча збірна України поступилася Словаччині.

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07 09 2017 09:58
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