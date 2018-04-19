Баскська терористична організація ETA оголосила про саморозпуск

Організація ЕТА була заснована в 1959 році басками

Баскська організація ETA, яка воювала проти іспанського уряду протягом декількох десятиліть, заявила, що має намір припинити своє існування.

Організація оголосить про саморозпуск у перші вихідні травня.

Представник ЕТА Мішель Табіана заявив у французькому місті Байон, що угруповання показало французькій владі сховок, до якого входили 120 одиниць вогнепальної зброї, близько 3 тонн вибухових речовин і кілька тисяч патронів.

ЕТА оголосила постійне припинення вогню в 2011 році, але досі не відмовилялося від зброї як інструмента для досягнення мети – незалежної баскської держави.

Організація ЕТА була заснована в 1959 році басками, які вважали свою політику і культуру придушеними іспанським диктатором Франсіско Франко. За час збройної боротьби за право заснувати свою власну державу на півночі Іспанії та південному заході Франції були вбиті понад 800 людей.

Роззброєння ETA (Euskadi Ta Askatasuna, в перекладі – "Країна басків і свобода") завершує епоху політичного насильства, яке впродовж десятиліть загрожувало всій Західній Європі.

ETA була класифікована як терористична організація владою Іспанії, Великої Британії, Франції, Європейського союзу та США.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року у Франції заарештували одного з останніх лідерів баскських сепаратистів.

Нагадаємо, що ЕТА виступає за незалежність Країни басків - семи провінцій на півночі Іспанії і південному заході Франції.

Організація припинила збройну боротьбу за незалежність Країни басків у 2011 році, заявивши про продовження боротьби політичними мирними методами. Однак деякі її члени відмовилися скласти зброю.

8 квітня ЕТА оголосила про складення зброї.