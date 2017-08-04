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Баскське сепаратистське угруповання ЕТА офіційно склало зброю

Це означає завершення збройної кампанії тривалістю близько півстоліття
Баскська сепаратистська організація ЕТА в суботу, 8 квітня, склала зброю, що офіційно символізує завершення збройної кампанії тривалістю близько півстоліття.
Баскське сепаратистське угруповання ЕТА офіційно склало зброю Фото: reuters.com

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Представник ЕТА Мішель Табіана заявив у французькому місті Байон, що угруповання показало французькій владі сховок, до якого входили 120 одиниць вогнепальної зброї, близько 3 тонн вибухових речовин і кілька тисяч патронів.

ЕТА оголосила постійне припинення вогню в 2011 році, але досі не відмовилялося від зброї як інструмента для досягнення мети – незалежної баскської держави.

Організація ЕТА була заснована в 1959 році басками, які вважали свою політику і культуру придушеними іспанським диктатором Франсіско Франко. За час збройної боротьби за право заснувати свою власну державу на півночі Іспанії та південному заході Франції були вбиті понад 800 людей.

Роззброєння ETA (Euskadi Ta Askatasuna, в перекладі – "Країна басків і свобода") завершує епоху політичного насильства, яке впродовж десятиліть загрожувало всій Західній Європі.

ETA була класифікована як терористична організація владою Іспанії, Великої Британії, Франції, Європейського союзу та США.

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08 04 2017 23:00
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