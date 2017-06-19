ПОЛІТИКА НОВИНИМультинаціональний батальйон НАТО у Латвії, який очолює Канада, в понеділок офіційно розпочав свою діяльність на військовій базі поблизу міста Адажі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Батальйон НАТО офіційно розпочав діяльність в Латвії
На офіційній церемонії були присутні президент Латвії Реймонд Вейоніс і генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: twitter.com/Latvijas_armija
На офіційній церемонії були присутні президент Латвії Реймонд Вейоніс і генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Ці сили надсилають дуже чіткий сигнал: НАТО виступає як єдине ціле…І ці сили тільки одна частина ширшої картини. НАТО також розгортає бойові підрозділи в Естонії, Литві та Польщі. Ці бойові групи служать спільній меті - захистити наш альянс і стримувати агресію", - сказав Столтенберг, повідомляє Delfi.
Як повідомляв iPress.ua, в Естонії між військовим містечком в південній частині Тапа і центральним полігоном Сил оборони буде прокладена спеціальна дорога для пересування військової техніки НАТО.
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