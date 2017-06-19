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Батальйон НАТО офіційно розпочав діяльність в Латвії

На офіційній церемонії були присутні президент Латвії Реймонд Вейоніс і генсек НАТО Єнс Столтенберг
Мультинаціональний батальйон НАТО у Латвії, який очолює Канада, в понеділок офіційно розпочав свою діяльність на військовій базі поблизу міста Адажі.
Батальйон НАТО офіційно розпочав діяльність в Латвії Фото: twitter.com/Latvijas_armija

На офіційній церемонії були присутні президент Латвії Реймонд Вейоніс і генсек НАТО Єнс Столтенберг.  

"Ці сили надсилають дуже чіткий сигнал: НАТО виступає як єдине ціле…І ці сили тільки одна частина ширшої картини. НАТО також розгортає бойові підрозділи в Естонії, Литві та Польщі. Ці  бойові групи служать спільній меті - захистити наш альянс і стримувати агресію", - сказав Столтенберг, повідомляє Delfi.

Як повідомляв iPress.ua, в Естонії між військовим містечком в південній частині Тапа і центральним полігоном Сил оборони буде прокладена спеціальна дорога для пересування військової техніки НАТО.

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19 06 2017 16:16
ТЕГИ: НАТО, Латвія
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