Батальйон НАТО офіційно розпочав діяльність в Латвії

На офіційній церемонії були присутні президент Латвії Реймонд Вейоніс і генсек НАТО Єнс Столтенберг

Мультинаціональний батальйон НАТО у Латвії, який очолює Канада, в понеділок офіційно розпочав свою діяльність на військовій базі поблизу міста Адажі.

На офіційній церемонії були присутні президент Латвії Реймонд Вейоніс і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ці сили надсилають дуже чіткий сигнал: НАТО виступає як єдине ціле…І ці сили тільки одна частина ширшої картини. НАТО також розгортає бойові підрозділи в Естонії, Литві та Польщі. Ці бойові групи служать спільній меті - захистити наш альянс і стримувати агресію", - сказав Столтенберг, повідомляє Delfi.

Як повідомляв iPress.ua, в Естонії між військовим містечком в південній частині Тапа і центральним полігоном Сил оборони буде прокладена спеціальна дорога для пересування військової техніки НАТО.