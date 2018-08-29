CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством соціальної політики проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо надання додаткових гарантій, пов'язаних з поєднанням сімейних і трудових обов'язків)".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін схвалив право батька на неповний робочий день для догляду за дітьми
Кабмін схвалив відповідний законопроект
Тепер батько може попросити у роботодавця встановити йому неповний робочий день або скоротити тривалість робочого дня за рахунок роботодавця.
"Мета законопроекту - забезпечити соціальні гарантії всім працівникам без дискримінації за статевою ознакою, щоб батьки могли виконувати свої обов'язки щодо виховання дітей та догляду за ними", - повідомляється на сайті Мінсоцполітики.
Документ передбачає внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю та Закону України "Про відпустки".
Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики затвердило склад "пакета малюка" (так званого "бейбі-боксу") з 25 необхідними речами, які отримуватимуть усі новонароджені з 1 вересня.
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29 08 2018 15:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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