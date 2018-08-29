Кабмін схвалив право батька на неповний робочий день для догляду за дітьми

Кабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством соціальної політики проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо надання додаткових гарантій, пов'язаних з поєднанням сімейних і трудових обов'язків)".

Тепер батько може попросити у роботодавця встановити йому неповний робочий день або скоротити тривалість робочого дня за рахунок роботодавця.

"Мета законопроекту - забезпечити соціальні гарантії всім працівникам без дискримінації за статевою ознакою, щоб батьки могли виконувати свої обов'язки щодо виховання дітей та догляду за ними", - повідомляється на сайті Мінсоцполітики.

Документ передбачає внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю та Закону України "Про відпустки".

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики затвердило склад "пакета малюка" (так званого "бейбі-боксу") з 25 необхідними речами, які отримуватимуть усі новонароджені з 1 вересня.