"Батьківщина" та "Опоблок" оскаржуватимуть пенсійну реформу

Фракція "Батьківщина" збирається оскаржити ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Про це йдеться у заяві політичної сили.

"Пенсійна реформа від влади, ухвалена сьогодні Верховною Радою, насправді є великим обманом за спиною народу. (...) Насправді в законі є ще десятки норм, які погіршують життя людей, звужують їхні права та порушують Конституцію України", - вважають у "Батьківщині".

"Саме тому ми оскаржимо цю псевдореформу у Конституційному суді як таку, що звужує та порушує права громадян. Наша фракція вважає реформу пенсійним геноцидом і сьогодні голосувала проти неї", - сказано у заяві.

Фракція "Опозиційного блоку" також заявила, що домагатиметься скасування Пенсійної реформи в її нинішньому вигляді.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за пенсійну реформу, яка передбачає проведення осучаснення пенсій з жовтня і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

Нагадаємо, законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд готовий обговорювати з Україною зміни до законопроекту про пенсійну реформу в рамках визначених Фондом та Світовим банком цілей реформи.