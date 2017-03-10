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ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Батьківщина" та "Опоблок" оскаржуватимуть пенсійну реформу

Політики назвали реформу "геноцидом"
Фракція "Батьківщина" збирається оскаржити ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".
"Батьківщина" та "Опоблок" оскаржуватимуть пенсійну реформу Фото: rada.gov.ua

Про це йдеться у заяві політичної сили.

"Пенсійна реформа від влади, ухвалена сьогодні Верховною Радою, насправді є великим обманом за спиною народу. (...) Насправді в законі є ще десятки норм, які погіршують життя людей, звужують їхні права та порушують Конституцію України", - вважають у "Батьківщині".

"Саме тому ми оскаржимо цю псевдореформу у Конституційному суді як таку, що звужує та порушує права громадян. Наша фракція вважає реформу пенсійним геноцидом і сьогодні голосувала проти неї", - сказано у заяві.

Фракція "Опозиційного блоку" також заявила, що домагатиметься скасування Пенсійної реформи в її нинішньому вигляді.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за пенсійну реформу, яка передбачає проведення осучаснення пенсій з жовтня і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

Нагадаємо, законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд готовий обговорювати з Україною зміни до законопроекту про пенсійну реформу в рамках визначених Фондом та Світовим банком цілей реформи.

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03 10 2017 22:38
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