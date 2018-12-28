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Батько бортпровідниці здійснив шість рейсів за три дні, щоб побути з нею в Різдво

Повернувшись до рідного Нового Орлеану, він проспав 14 годин
Чоловік купив квитки на шість рейсів Delta Airlines, щоб його дочка-бортпровідниця не проводила різдвяні дні на самоті.
Батько бортпровідниці здійснив шість рейсів за три дні, щоб побути з нею в Різдво Фото: facebook.com/mlevy

65-річний американець Хол Воган зробив шість рейсів за три дні, щоб його дочка Пірс, яка працює бортпровідницею в Delta Airlines, не проводила різдвяні дні одна.

Про люблячого батька розповів один з пасажирів авіакомпанії Майк Леві, який сфотографувався з Воганом і виклав пост у Facebook. Публікація зібрала понад 110 тисяч лайків і 38 тисяч репостів.

Подорож далася чоловікові нелегко, інформує The New York Times. Хол Воган влітку зламав шию, впавши зі сходів. Відновлення зайняло декілька місяців і тільки в листопаді він почав ходити без палиці.

"Я дуже мало часу проводив з Пірс цього літа. Мені здалося жахливим, що вона проведе Різдво на самоті, хоча їй і 25 років", - розповів він.

 
 
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28 12 2018 13:36
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