Батько бортпровідниці здійснив шість рейсів за три дні, щоб побути з нею в Різдво
65-річний американець Хол Воган зробив шість рейсів за три дні, щоб його дочка Пірс, яка працює бортпровідницею в Delta Airlines, не проводила різдвяні дні одна.
Про люблячого батька розповів один з пасажирів авіакомпанії Майк Леві, який сфотографувався з Воганом і виклав пост у Facebook. Публікація зібрала понад 110 тисяч лайків і 38 тисяч репостів.
Подорож далася чоловікові нелегко, інформує The New York Times. Хол Воган влітку зламав шию, впавши зі сходів. Відновлення зайняло декілька місяців і тільки в листопаді він почав ходити без палиці.
"Я дуже мало часу проводив з Пірс цього літа. Мені здалося жахливим, що вона проведе Різдво на самоті, хоча їй і 25 років", - розповів він.
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