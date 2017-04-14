Батько Гройсмана придбав позашляховик Toyota C-HR 2016 року за 805 тисяч гривень

Автомобіль Toyota C-HR 2016 року був куплений у вінницького дилера

Депутат Вінницької міської ради Борис Гройсман (батько прем'єр-міністра України) купив позашляховик Toyota C-HR за 805 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Єдиного держреєстру декларацій, інформує LB.ua.

Автомобіль 2016 року випуску придбано в ТОВ "Преміум Моторс".

Згідно з інформацією з офіційного сайту автодилера, ціна на цю модель стартує від 624 243 гривень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2016 рік, згідно з якою його сумарний дохід склав 15 млн 765 тис. грн.

Зазначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав більше 8 мільйонів гривень доходу від відчуження нерухомості, яке він продав компанії своєї дружини.