Батько Гройсмана придбав позашляховик Toyota C-HR 2016 року за 805 тисяч гривень
Про це йдеться на сайті Єдиного держреєстру декларацій, інформує LB.ua.
Автомобіль 2016 року випуску придбано в ТОВ "Преміум Моторс".
Згідно з інформацією з офіційного сайту автодилера, ціна на цю модель стартує від 624 243 гривень.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2016 рік, згідно з якою його сумарний дохід склав 15 млн 765 тис. грн.
Зазначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав більше 8 мільйонів гривень доходу від відчуження нерухомості, яке він продав компанії своєї дружини.
У декларації прем’єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає. Натомість Гройсман задекларував, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі Аліні Бурлаці.
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