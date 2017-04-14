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Батько Гройсмана придбав позашляховик Toyota C-HR 2016 року за 805 тисяч гривень

Автомобіль Toyota C-HR 2016 року був куплений у вінницького дилера
Депутат Вінницької міської ради Борис Гройсман (батько прем'єр-міністра України) купив позашляховик Toyota C-HR за 805 тисяч гривень.
Батько Гройсмана придбав позашляховик Toyota C-HR 2016 року за 805 тисяч гривень Фото: topgir.com.ua

Про це йдеться на сайті Єдиного держреєстру декларацій, інформує LB.ua.

Автомобіль 2016 року випуску придбано в ТОВ "Преміум Моторс".

Згідно з інформацією з офіційного сайту автодилера, ціна на цю модель стартує від 624 243 гривень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2016 рік, згідно з якою його сумарний дохід склав 15 млн 765 тис. грн.

Зазначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав більше 8 мільйонів гривень доходу від відчуження нерухомості, яке він продав компанії своєї дружини.

У декларації прем’єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає. Натомість Гройсман задекларував, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі Аліні Бурлаці.

 

 

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14 04 2017 13:05
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