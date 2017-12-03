"Батько" інтернету презентував стратегію боротьби з фейками

Засновник Всесвітньої павутини сер Тім Бернерс-Лі оприлюднив своє бачення того, як протистояти зловживанням даними в інтернеті та підробленим новинам.

Про це повідомляє ВВС.

У відкритому листі, приуроченому до 28-ї річниці створення Всесвітньої павутини, Бернерс-Лі висловив стурбованість такими явищами в інтернеті, як фейкові новини, порушення прав на недоторканність приватної інформації та зловживання у сфері політичної реклами, а також представив стратегію боротьби з ними строком на п'ять років.

Сер Тім Бернерс-Лі вважає, що потрібно, перш за все, покінчити з неправомірним використанням особистих даних, що підриває, на його думку, ідею свободи слова. Він також закликав більш жорстко регулювати "неетичну" політичну рекламу.

На думку засновника Всесвітньої павутини, існує небезпека того, що користувачі можуть втратити контроль над своїми власними даними, а влада – посилити спостереження за громадянами через інтернет.

Британський учений заявив, що люди, які допомогли розвинути інтернет за допомогою блогів, твітів, фотографій, відео і різних веб-сторінок, повинні замислитися над тим, як зробити Всесвітню павутину місцем, яке надає всім "однакові права та можливості".

Користувачі часто змушені погоджуватися на умови, висунуті різними сайтами. Вони не мають права вирішувати, якою частиною особистої інформації вони хотіли б ділитися, а якою – ні.

Сер Тім Бернерс-Лі заявив, що хотів би співпрацювати з компаніями, щоб "повернути користувачам контроль над своїми даними".

Нагадаємо, міністр інформаційної політики України Юрій Стець доручив відомству підготувати список загрозливих для інформбезпеки сайтів для закриття.

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації".