Батько Ле Пен піде під суд за расистські висловлювання
Ле Пен під час інтерв'ю у червні 2014 р. допустив на адресу актора Патріка Брюеля, єврея за національністю, двозначну фразу. У відповідь на запитання журналістів щодо свого ставлення до Патріка Брюеля, Ле Пен сказав, що це "хлібець, до якого ми ще доберемося". Про це повідомляє BFMTV.
У своєму коментарі Ле Пен використовував французьке слово "fournée", яке позначає сирий хліб, підготовлений до випічки, що наштовхнуло громадськість проінтерпретувати дане зауваження як натяк на крематорії нацистських концтаборів.
Сам Ле Пен пізніше назвав людей, які саме так протрактували ситуацію, "імбецилами".
Нагадаємо, Марін Ле Пен висунули звинувачення у "зловживанні довірою" у справі працевлаштування її помічників в Європарламенті.
Раніше європейські депутати голосуванням зняли парламентський імунітет з лідера французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.
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