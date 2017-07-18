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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Батько Ле Пен піде під суд за расистські висловлювання

Політик обізвав французького актора, який за національністю є євреєм
У Франції батька Марін Ле Пен і засновника ультраправої партії "Національний фронт" Жана-Марі Ле Пен будуть судити за "провокацію до міжрасової ворожнечі".
Батько Ле Пен піде під суд за расистські висловлювання Фото: gazeta.ru

Ле Пен під час інтерв'ю у червні 2014 р. допустив на адресу актора Патріка Брюеля, єврея за національністю, двозначну фразу. У відповідь на запитання журналістів щодо свого ставлення до Патріка Брюеля, Ле Пен сказав, що це "хлібець, до якого ми ще доберемося". Про це повідомляє BFMTV.

У своєму коментарі Ле Пен використовував французьке слово "fournée", яке позначає сирий хліб, підготовлений до випічки, що наштовхнуло громадськість проінтерпретувати дане зауваження як натяк на крематорії нацистських концтаборів.

Сам Ле Пен пізніше назвав людей, які саме так протрактували ситуацію, "імбецилами".

Нагадаємо, Марін Ле Пен висунули звинувачення у "зловживанні довірою" у справі працевлаштування її помічників в Європарламенті.

Раніше європейські депутати голосуванням зняли парламентський імунітет з лідера французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

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