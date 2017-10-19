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Батько подарував нардепу від "Народного фронту" позашляховик

Дружина нардепа має два автомобілі BMW X5 2015 року
Народний депутат, член фракції "Народного фронту" Валерій Лунченко отримав від батька в подарунок позашляховик Audi Q7 2015 року випуску.
Батько подарував нардепу від "Народного фронту" позашляховик Валерій Лунченко. Фото: slovoidilo.ua

Таке повідомлення про зміну майнового стану він подав до Єдиного державного реєстру декларацій, пише "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, 13 жовтня нардеп отримав від громадянина України Валерія Дмитровича Лунченка, ймовірно, свого батька, позашляховик Audi Q7 2015 року випуску. Вартість автомобіля становить 1,35 мільйона гривень.

В електронній декларації за 2016 рік Лунченко вказав, що має житловий будинок у Хусті Закарпатської області площею 194,9 кв. м, низку земельних ділянок там же і в інших населених пунктах регіону, а також готельно-ресторанний комплекс, яким володіють його дружина й батько.

Також дружина нардепа має два автомобілі BMW X5 2015 року, корпоративні права в ТОВ "Регіональна телевізійна компанія "Хуст" та ТОВ "Мілкор".

За минулий рік подружня пара заробила 1 млн 52 тис. 391 грн. Готівкою нардеп зберігає 2 млн грн, 29 тис. дол. і 25 тис. євро.

Нагадаємо, що заступник прокурора Харківської області Андрій Гончаренко придбав новий автомобіль Mazda CX-5 за мільйон гривень.

 

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19 10 2017 12:54
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