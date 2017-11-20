Батько ув'язненого Гриба каже, що стан здоров'я його сина погіршується

Павлу, за словами батька, не дають ліки

В 19-річного українця Павла Гриба, якого утримують в російському СІЗО міста Краснодара, погіршується стан здоров’я.

Про це повідомив його батько Ігор Гриб.

За його словами, українські консули відвідали Павла. Їм на це виділили лише 7 хвилин.

"Розмовляти українською - заборонено, ліки - заборонено. Павло капюшон не знімає, тіло обсипане виразками, стан здоров'я погіршується", - написав батько у Facebook.

Нагадаємо, 7 листопада Краснодарський крайовий суд РФ відмовив в апеляційній скарзі щодо запобіжного заходу для незаконно утримуваного в Росії 19-річного українця Павла Гриба.

Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року. Йому інкримінують "підготовку теракту у школі".