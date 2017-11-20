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Батько ув'язненого Гриба каже, що стан здоров'я його сина погіршується

Павлу, за словами батька, не дають ліки
В 19-річного українця Павла Гриба, якого утримують в російському СІЗО міста Краснодара, погіршується стан здоров’я.
Батько ув Фото: Ніл Ракша/ надано адвокатом Андрієм Сабініним виданню Главком

Про це повідомив його батько Ігор Гриб.

За його словами, українські консули відвідали Павла. Їм на це виділили лише 7 хвилин.

"Розмовляти українською - заборонено, ліки - заборонено. Павло капюшон не знімає, тіло обсипане виразками, стан здоров'я погіршується", - написав батько у Facebook.

Нагадаємо, 7 листопада Краснодарський крайовий суд РФ відмовив в апеляційній скарзі щодо запобіжного заходу для незаконно утримуваного в Росії 19-річного українця Павла Гриба.

Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року. Йому інкримінують "підготовку теракту у школі".

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20 11 2017 16:05
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