Батько водія Hummer розповів свою версію подій

Сім'я водія має намір довести, що він здійснив наїзд не зі своєї провини

Водій Hummer Кирило Островський, який на смерть збив 10-річну дівчинку на переході у Києві, намагався загальмувати та не збирався тікати з місця ДТП, розповів батько затриманого Олег Островський.

Так, чоловік припускає, що аварія сталася в момент зміни сигналу світлофора, а дитина різко вибігла на дорогу, передає ТСН.

"Він їхав у другому ряду, але біля пішохідного переходу стояла велика машина - джип якийсь або мікроавтобус - він вже не пам'ятає. І раптом різко під колеса вискочила дівчинка, а за нею мама відразу. Ясна річ, він спробував загальмувати, але у нього не вийшло. Він так і не зрозумів, але або не спрацювали гальма, або вони спрацювали юзом, я не знаю точно, це - мої припущення. Неможливо було швидко зреагувати, коли з-за автобуса або машини вибігає маленька дитина під колеса прямо", - говорить Олег Островський.

Крім цього, батько стверджує, що Кирило не перебував під впливом алкоголю або інших речовин. За його словами, це вже підтверджено експертизами. Також, за словами Островського-старшого, його син не збирався тікати з місця аварії, а перші його дії пояснює імпульсом.

"Зняти номери - це імпульс, самозбереження. А потім він повернувся і намагався допомагати, допомагати всім - і швидку викликати, і дівчинці допомагати. Просто машину там ніде було поставити, припаркувати - він трохи нижче її поставив", - пояснив батько затриманого.

Сім'я водія має намір довести, що він здійснив наїзд не зі своєї провини.

Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Додамо, що за попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського.