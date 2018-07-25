Батько водія Hummer розповів свою версію подій
Так, чоловік припускає, що аварія сталася в момент зміни сигналу світлофора, а дитина різко вибігла на дорогу, передає ТСН.
"Він їхав у другому ряду, але біля пішохідного переходу стояла велика машина - джип якийсь або мікроавтобус - він вже не пам'ятає. І раптом різко під колеса вискочила дівчинка, а за нею мама відразу. Ясна річ, він спробував загальмувати, але у нього не вийшло. Він так і не зрозумів, але або не спрацювали гальма, або вони спрацювали юзом, я не знаю точно, це - мої припущення. Неможливо було швидко зреагувати, коли з-за автобуса або машини вибігає маленька дитина під колеса прямо", - говорить Олег Островський.
Крім цього, батько стверджує, що Кирило не перебував під впливом алкоголю або інших речовин. За його словами, це вже підтверджено експертизами. Також, за словами Островського-старшого, його син не збирався тікати з місця аварії, а перші його дії пояснює імпульсом.
"Зняти номери - це імпульс, самозбереження. А потім він повернувся і намагався допомагати, допомагати всім - і швидку викликати, і дівчинці допомагати. Просто машину там ніде було поставити, припаркувати - він трохи нижче її поставив", - пояснив батько затриманого.
Сім'я водія має намір довести, що він здійснив наїзд не зі своєї провини.
Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Додамо, що за попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі