Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Батько водія Hummer розповів свою версію подій

Сім'я водія має намір довести, що він здійснив наїзд не зі своєї провини
Водій Hummer Кирило Островський, який на смерть збив 10-річну дівчинку на переході у Києві, намагався загальмувати та не збирався тікати з місця ДТП, розповів батько затриманого Олег Островський.
Батько водія Hummer розповів свою версію подій Фото: Інформатор

Так, чоловік припускає, що аварія сталася в момент зміни сигналу світлофора, а дитина різко вибігла на дорогу, передає ТСН.

"Він їхав у другому ряду, але біля пішохідного переходу стояла велика машина - джип якийсь або мікроавтобус - він вже не пам'ятає. І раптом різко під колеса вискочила дівчинка, а за нею мама відразу. Ясна річ, він спробував загальмувати, але у нього не вийшло. Він так і не зрозумів, але або не спрацювали гальма, або вони спрацювали юзом, я не знаю точно, це - мої припущення. Неможливо було швидко зреагувати, коли з-за автобуса або машини вибігає маленька дитина під колеса прямо", - говорить Олег Островський.

Крім цього, батько стверджує, що Кирило не перебував під впливом алкоголю або інших речовин. За його словами, це вже підтверджено експертизами. Також, за словами Островського-старшого, його син не збирався тікати з місця аварії, а перші його дії пояснює імпульсом.

"Зняти номери - це імпульс, самозбереження. А потім він повернувся і намагався допомагати, допомагати всім - і швидку викликати, і дівчинці допомагати. Просто машину там ніде було поставити, припаркувати - він трохи нижче її поставив", - пояснив батько затриманого.

Сім'я водія має намір довести, що він здійснив наїзд не зі своєї провини.

Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. 

Додамо, що за попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2018 18:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.