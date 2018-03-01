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Батьком дитини 12-річної породіллі з Львівської області виявився її 14-річний двоюрідний брат

Експертиза, яку проводила поліція, біологічного батька не виявил
Батьком дитини 12-річної Тетяни Лучишин з Борислава Львівської області виявився її 14-річний двоюрідний брат Остап.
Батьком дитини 12-річної породіллі з Львівської області виявився її 14-річний двоюрідний брат Фото: скріншот

За словами мати дівчинки Анни, експертиза, яку проводила поліція, біологічного батька не виявила. Тести пройшли вітчим Тані Іван, її зведений і рідний брати. Потім ДНК-тест здав Володя, сирота, який живе з сім'єю, і рідний брат Анни - Михайло. В результаті жоден з них не є батьком дитини.

"У поліції сказали, якщо Таня не зізнається, визнаємо її неадекватною, а дитину заберемо. Тоді вона зізналася. Провели нову ДНК-експертизу, яка підтвердила, що це двоюрідний брат Тані - Остап. Йому 14 років. Він син мого брата Михайла від першого шлюбу", - розповіла мати породіллі газеті "Високий замок".

Нагадаємо, 12-річна Тетяна Лучишин з Борислава Львівської області у вересні народила здорову дівчинку, проте відмовлялася назвати ім'я справжнього батька дитини. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 155 КК (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості), що передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.

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03 01 2018 21:14
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