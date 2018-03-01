Батьком дитини 12-річної породіллі з Львівської області виявився її 14-річний двоюрідний брат
За словами мати дівчинки Анни, експертиза, яку проводила поліція, біологічного батька не виявила. Тести пройшли вітчим Тані Іван, її зведений і рідний брати. Потім ДНК-тест здав Володя, сирота, який живе з сім'єю, і рідний брат Анни - Михайло. В результаті жоден з них не є батьком дитини.
"У поліції сказали, якщо Таня не зізнається, визнаємо її неадекватною, а дитину заберемо. Тоді вона зізналася. Провели нову ДНК-експертизу, яка підтвердила, що це двоюрідний брат Тані - Остап. Йому 14 років. Він син мого брата Михайла від першого шлюбу", - розповіла мати породіллі газеті "Високий замок".
Нагадаємо, 12-річна Тетяна Лучишин з Борислава Львівської області у вересні народила здорову дівчинку, проте відмовлялася назвати ім'я справжнього батька дитини. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 155 КК (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості), що передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа