Батько-мільйонер Гройсмана отримав 6 тисяч премії з бюджету
Міськрада нагородила батька чинного прем’єра за "активну участь у вихованні підростаючого покоління", а також "за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення".
"Цікаво, що на руки депутат Гройсман отримав тільки 5000 грн, бо 300 грн пішло на оплату квіткової продукції для привітання, а 1212 грн пішли на податки. Варто нагадати, що депутат Борис Гройсман, якого нагородили "за значний внесок у розвиток міста", згідно з моніторингом Громадського руху ЧЕСНО за 2016 рік, є депутатом-прогульником, який пропустив 50% засідань сесій Вінницької міської ради", - повідомляє сайт громадської організації "Чесно".
Зазначається, що інший "обдарований" депутат Олександр Парвадов, який отримав 622 грн премії, заявив, що Гройсман отримав нагороду справедливо, оскільки у нього був ювілей.
"Так у нього був ювілей. Борис Ісакович Гройсман був нагороджений відзнакою міського голови "За заслуги перед Вінницею", а там в регламенті на таку відзнаку передбачено такі гроші. Це раз в житті сплачується за досягнення сімдесятирічного віку в даному випадку. Все справедливо, Борису Ісааковичу справедливо, цілком справедливо, це разова премія за сімдесятирічний вік, за працю його", - сказав він.
Нагадаємо, Борис Гройсман (батько прем'єр-міністра України) купив позашляховик Toyota C-HR за 805 тисяч гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків