Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Батько-мільйонер Гройсмана отримав 6 тисяч премії з бюджету

Згідно з моніторингом Громадського руху ЧЕСНО за 2016 рік, є депутатом-прогульником, який пропустив 50% засідань сесій Вінницької міської ради
Виконавчий комітет Вінницької міськради виділив більше 6 тисяч гривень депутату міськради, батьку прем’єр-міністра, Борису Гройсману "за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення".
Батько-мільйонер Гройсмана отримав 6 тисяч премії з бюджету Фото: vindaily.info

Міськрада нагородила батька чинного прем’єра за "активну участь у вихованні підростаючого покоління", а також "за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення".

"Цікаво, що на руки депутат Гройсман отримав тільки 5000 грн, бо 300 грн пішло на оплату квіткової продукції для привітання, а 1212 грн пішли на податки. Варто нагадати, що депутат Борис Гройсман, якого нагородили "за значний внесок у розвиток міста",  згідно з моніторингом Громадського руху ЧЕСНО за 2016 рік, є депутатом-прогульником, який пропустив 50% засідань сесій Вінницької міської ради", - повідомляє сайт громадської організації "Чесно".

Зазначається, що інший "обдарований" депутат Олександр Парвадов, який отримав 622 грн премії, заявив, що Гройсман отримав нагороду справедливо, оскільки у нього був ювілей.

"Так у нього був ювілей. Борис Ісакович Гройсман був нагороджений відзнакою міського голови "За заслуги перед Вінницею", а там в регламенті на таку відзнаку передбачено такі гроші. Це раз в житті сплачується за досягнення сімдесятирічного віку в даному випадку. Все справедливо, Борису Ісааковичу справедливо, цілком справедливо, це разова премія за сімдесятирічний вік, за працю його", - сказав він.

Нагадаємо, Борис Гройсман (батько прем'єр-міністра України) купив позашляховик Toyota C-HR за 805 тисяч гривень.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.