Батьки онкохворих дітей скаржаться на відсутність ліків в "Охматдиті"

За їх словами, в лікарні відсутні не лише препарати, але й витратні матеріали, батькам доводиться купувати майже все самостійно

Батьки онкохворих дітей, які лікуються в Києві в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", повідомили про відсутність ліків у медичному закладі. Вони вимагають притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомляє Фонд допомоги онкохворим дітям "Краб".

Мати онкохворої дівчинки з Сум, Олена, розповіла, що з проблемами зіткнулися в червні минулого року.

"Діагноз у нас – остеосаркома лівої стегнової кістки. За протоколом у нас були хімпрепарати, які частково є в відділеннях лікарні, частково ми, звичайно, купували самі. Особливо в липні минулого року ми зіткнулися з такою проблемою, як відсутність метотрексату. Так як дівчинка у мене доросла, то високі дози, які потрібні були для лікування за протоколом, за сумою "затягнули" на 34 тис. гривень. Цю суму ми сплачували самостійно. Частково нам допомагали з моєї роботи та роботи чоловіка. Але потім по протоколу у нас були відсутні ще й інші препарати, а також витратні матеріали – величезна кількість шприців, рукавичок і так далі, все те, що використовується при лікуванні. І всього цього в лікарні немає – все це ми купуємо самі", – зазначила Олена.

За її словами, в лікарні відсутні не лише препарати, але й витратні матеріали, на які також витрачаються великі суми.

"Якщо дитину не "крапають", це лише 8-10 шприців на день. Але так як всі дітки у нас "крапаються" на інфузаматних системах - це дуже дорого нам виходить. Якщо у січні ця система коштувала 230 гривень, то зараз це 400 гривень на один раз. Якщо кілька препаратів йде, то за тиждень може бути 4-5 систем та 1 система на промивку. Виходять дуже великі суми. Скоро буде вже рік, як я лікую свою дитину. В кінці 2017 роки я підрахувала за чеками, що зберігаються вдома, все, що ми витратили на лікування, і це вийшло 150 тис. гривень. Та це я ще не врахувала ті чеки, які залишились у лікарні в Києві. Хотілося б, щоб наші лікарні краще забезпечувалися хоча б витратними матеріалами", – додала Олена.

Читайте також: Проблема раку в Україні: фактори ризику та поради лікарів

Про те ж розповіли ще кілька батьків онкохворих дітей, зажадавши притягнути винних у ситуації з відсутністю ліків до відповідальності.

Фонд "Краб" закликав усіх підтримати батьків, діти яких лікуються в "Охматдиті", та розповісти про відсутність препаратів в лікарні, де проходить лікування їх дитина.

"На підтримку батьків "Охматдиту", що зважилися розповісти правду! На підтримку всіх батьків, які лікують дитину! Це відповідь всім тим, хто стверджує, що в лікарнях є ліки! Не мовчіть! Розкажіть про свою ситуацію. Лікар може бути унікальним і підібрати правильне лікування. Але без препаратів з доведеною ефективністю і безпекою ніхто не врятує. Протокол лікування не підкоряється бюрократії, черзі та брехні", – йдеться в повідомленні фонду.

Нагадаємо, в Києві поліція виявила схему з продажу безкоштовних препаратів пацієнтам працівниками лікарні "Охматдит".

В Україні налічується більше мільйона хворих на онкологічні захворювання.